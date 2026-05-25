Si chiama Antonio ha fatto come Cesare

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Veni, vidi, vici. Antonio Conte è il Giulio Cesare del football italiano. Il miglior commissario straordinario possibile per qualsiasi tipo di ricostruzione. Quando arrivò a Partenope, due anni fa, faticò a farsi largo tra le macerie dell’annus horribilis del Calcio Napoli. Per terra le fotografie sbiadite di Garcia, Mazzarri e Calzon
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS