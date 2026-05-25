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lunedì 25 maggio 2026
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Si chiama Antonio ha fatto come Cesare

Leggi il commento sul biennio del tecnico alla guida del Napoli
Massimiliano Gallo
1 min
TagsContenapoli
Napoli

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Tutte le notizie sulla squadra

Veni, vidi, vici. Antonio Conte è il Giulio Cesare del football italiano. Il miglior commissario straordinario possibile per qualsiasi tipo di ricostruzione. Quando arrivò a Partenope, due anni fa, faticò a farsi largo tra le macerie dell’annus horribilis del Calcio Napoli. Per terra le fotografie sbiadite di Garcia, Mazzarri e Calzon

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