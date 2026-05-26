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martedì 26 maggio 2026
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Napoli, chi raccoglie dopo Conte

Leggi il commento sull'addio del tecnico salentino e sul futuro della panchina azzurra
Roberto Beccantini
1 min
TagsContenapoli
Napoli

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Tutte le notizie sulla squadra

Un uomo solo in fuga; la sua maglia, dipende; il suo nome è Antonio Conte. La voce di Mario Ferretti ci insegue e ci sprona. Adattabile a ogni tipo di «comando», purché di livello e non di routine. Per sintetizzare la formula di un matrimonio durato mezzo secolo, Gianni Agnelli coniò questa definizione: «Non sono un marito fedele, sono un marito devoto» (da «Agnelli coltelli» d

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