Napoli, chi raccoglie dopo Conte

Un uomo solo in fuga; la sua maglia, dipende; il suo nome è Antonio Conte. La voce di Mario Ferretti ci insegue e ci sprona. Adattabile a ogni tipo di «comando», purché di livello e non di routine. Per sintetizzare la formula di un matrimonio durato mezzo secolo, Gianni Agnelli coniò questa definizione: «Non sono un marito fedele, sono un marito devoto» (da «Agnelli coltelli» d