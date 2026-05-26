La rovesciata di McTominay finisce su una banconota: l'iniziativa della Banca di Scozia

Scott McTominay è sempre più iconico in Scozia . Il centrocampista del Napoli ha scritto una pagina importante di storia recente del calcio scozzese giocando un ruolo chiave nella qualificazione della nazionale al prossimo Mondiale . Scozia che mancava dalla fase finale del torneo più importante dal 1998 e che torna dopo aver conquistato il primo posto nel girone di qualificazione ai danni della Danimarca. La vittoria per 4-2 contro i danesi ha regalato la prima posizione agli scozzesi e a sbloccare quella partita era stato proprio Scott McTominay con una rovesciata incredibile. Talmente incredibile che è finita su una banconota in Scozia.

McTominay, la rovesciata che è valsa il Mondiale su una banconota

La Bank of Scotland ha stampato e presentato la nuova banconota da 20 sterline in edizione limitata che raffigura il gesto tecnico del giocatore del Napoli contro la Danimarca. Sono state stampate solo 100 banconote con la rovesciata di McTominay, di cui 50 sono disponibili tramite aste per collezionisti (il ricavato verrà devoluto a Crisis Scotland, un'organizzazione benefica che si occupa di persone senza fissa dimora), un'estrazione a premi e pop up store a Edimburgo e Glasgow, dove i tifosi potranno provare a indovinare una combinazione di numeri per aprire una cassaforte e prendere una banconota.

Le parole di McTominay

McTominay ha dichiarato: "Raggiungere il palcoscenico più importante del calcio mondiale è il sogno di ogni giocatore, e so che significa tutto per i nostri tifosi. Momenti come questo appartengono a tutti coloro che seguono la squadra, quindi vedere il mio gol raffigurato su una banconota scozzese è incredibilmente speciale".