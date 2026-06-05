Napoli, De Laurentiis vola negli Usa: vedrà anche i Mondiali

NAPOLI - Da Posillipo agli Stati Uniti. Dopo aver presentato i ritiri estivi che la squadra svolgerà tra la metà di luglio e la metà di agosto a Dimaro Folgarida, in Trentino, e a Castel di Sangro, in Abruzzo, il presidente De Laurentiis stamattina è volato negli Usa, dove resterà per qualche settimana e da dove gestirà la nascita del nuovo Napoli targato Allegri. Nel suo programma ci sono anche i Mondiali di calcio: è possibile che assista a qualche partita.