Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli, De Laurentiis vola negli Usa: vedrà anche i Mondiali

Napoli, De Laurentiis vola negli Usa: vedrà anche i Mondiali

Il presidente è partito dopo la presentazione dei ritiri
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Da Posillipo agli Stati Uniti. Dopo aver presentato i ritiri estivi che la squadra svolgerà tra la metà di luglio e la metà di agosto a Dimaro Folgarida, in Trentino, e a Castel di Sangro, in Abruzzo, il presidente De Laurentiis stamattina è volato negli Usa, dove resterà per qualche settimana e da dove gestirà la nascita del nuovo Napoli targato Allegri. Nel suo programma ci sono anche i Mondiali di calcio: è possibile che assista a qualche partita.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS