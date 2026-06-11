Il Napoli vola con Neres e Alisson: ma con Hojlund, Politano e Lang…

NAPOLI - Basterà guardarsi attorno per sentirsi al sicuro. Con Neres alla sua destra e Alisson dall’altra parte, Hojlund - con Allegri - potrà avviarsi in porta con l’ottimismo che accompagna da sempre i centravanti di un tridente. Parlerà quasi del tutto brasiliano quello che ha in mente il nuovo allenatore del Napoli. Alisson e Neres sono la strana coppia pronta a imporsi . Al momento si sono conosciuti a distanza. Il primo è arrivato quando il secondo era ko per infortunio. Insieme si sono solo immaginati. Due frecce per accompagnare il Napoli ovunque e ad alta velocità. Due giocatori simili eppure diversi, due profili perfetti immaginando un 4-3-3 o comunque un Napoli che valorizzerà gli esterni e che a loro chiederà uno strappo per inseguire i propri sogni.

Fascia destra

Neres si era fermato sul più bello, aveva segnato sei gol in un paio di mesi tra novembre e gennaio - tra cui la doppietta in finale di Supercoppa a Riyadh contro il Bologna - e poi la caviglia lo ha costretto al lungo stop. Ha vissuto da spettatore la seconda parte di stagione e a distanza ha sorriso per le prodezze del connazionale Alisson, intanto arrivato dallo Sporting Lisbona a gennaio e appena riscattato dal club per 15,5 milioni di euro. I due corrono alla stessa velocità e sarà interessante scoprirli assieme, non appena il pallone tornerà a rotolare. Neres ha voglia di riscatto e Alisson di conferme.

A sinistra

Ha segnato quattro gol dal suo arrivo. Tutti al Maradona. Ha impressionato Napoli e ha impiegato poco per incidere e conquistare il cuore dei tifosi e di Conte. Ora vorrà ripetersi con Allegri che dà sempre grande libertà ai giocatori di talento e fantasia. Ecco perché il Napoli con entrambi, accanto a Hojlund, non potrà che divertire e divertirsi, certo restando legati a quei famosi equilibri che fanno il bene di ogni squadra. Ma Alisson c’è, adora le sfide ed è pronto a vincere anche la prossima: confermarsi contro avversari che intanto hanno cominciato a conoscerlo e che dunque gli riserveranno attenzioni sempre più affettuose. Capita sempre ai migliori.

Politano e Lang

Ci sarà folla in estate tra le corsie d’attacco. Oltre a Politano, jolly prezioso che - come con Conte - potrà tornate utile ad Allegri sia come esterno nel tridente che come centrocampista laterale (dipenderà dalle idee, dalle situazioni e dalle esigenze), il Napoli riaccoglierà in organico anche Lang, prima vera alternativa ad Alisson a sinistra. Noano, nome d’arte del rapper che gioca e canta, non è stato riscattato dal Galatasaray - dove ha vinto il suo terzo scudetto di fila dopo i due al Psv - e tornerà al Napoli con il chiaro obiettivo di convincere Allegri per restare. I primi mesi con Conte non sono andati come aveva sperato, eppure anche in lui c’è quel talento che renderebbe felice ogni allenatore. Si tratta pur sempre di un investimento (da 30 milioni) che il club vuole tutelare. Palla ad Allegri e prima ancora all’estate. E quindi al campo.