Restyling del Maradona: a luglio atteso il via libera. Obiettivo candidatura a Euro2032
Napoli punta l'Europeo del 2032. È ufficialmente partita la Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto per la completa riqualificazione dello stadio 'Diego Armando Maradona'. Entro metà luglio è attesa la risposta, in maniera tale da potere presentare la candidatura ufficiale per gli Europei del 2032, come richiesto dalle regole di Figc ed Uefa.
Restyling del Maradona: obiettivo Euro 2032
Il progetto per la completa riqualificazione dello stadio Maradona è stato preparato dal Comune di Napoli con l'ausilio di società di servizio specializzate nelle attività connesse ai lavori da realizzare. Il piano di restyling è stato presentato lo scorso febbraio ai delegati FIGC. Un progetto che punta a trasformare l'impianto di Fuorigrotta in un’arena moderna da circa 70.000 posti. Le tavole progettuali confermano la definitiva rimozione della pista di atletica. Al suo posto, sorgerà un nuovo primo anello che porterà le sedute a ridosso del rettangolo di gioco. Il piano prevede inoltre il ripristino funzionale del terzo anello (attualmente non praticabile), portando la capienza complessiva a circa 70.000 posti.
Le novità al Maradona
Al fine di disporre dei requisiti necessari per ospitare le fasi finali di Euro 2032, il restyling si concentra maggiormente sulla zona Tribuna. L'intervento prevederà:
- Nuove aree Hospitality: Inserimento di Sky Box e Field Box per un'offerta premium.
- Copertura: Previsto l'allungamento della struttura metallica esistente per garantire la protezione di tutti i nuovi settori, inclusi quelli più vicini al campo.
- Accessibilità: Nuovi percorsi per le autorità e accessi diretti dai parcheggi VIP.
Non solo, sarà effettuata l'installazione di 27.000 mq di pannelli fotovoltaici. Il Masterplan ipotizza la creazione di superfici commerciali fino a 30.000 mq.