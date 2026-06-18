La rinascita di Lukaku al Mondiale dopo l’infortunio: dal gol che manca dal 2018 al ritorno a Napoli con Allegri

Il Big, il Max e il cattivo pensiero di una stagione maledetta che s’allontana ogni giorno di più. Te la dà lui, l’America, Romelu Lukaku . Il centravanti ritrovato, il Big (Rom) di un romanzo che in dieci mesi le ha raccontate tutte: ci ha messo il dolore, la rabbia, il sacrificio, le lacrime di tristezza e poi quelle di gioia. Qualche giorno fa, però, è accaduto altro: s’è rivisto il fuoco. Quello sacro di un attaccante che ha segnato un’epoca della nazionale belga scrivendo il record di gol e che lunedì ha contribuito a raddrizzarla con la sola forza del pensiero. Con la presenza, il movimento giusto, la ferocia dell’attaccante di razza che è stato e che evidentemente è ancora: Lukaku ci ha messo 22 secondi a sbucare dalla panchina, a entrare in campo contro l’Egitto e provocare l’autogol di Hany scattando e ruggendo per sbranare un pallone che solo il caso non ha trasformato nella 91ª rete con il Belgio. L’importante è averla comunque decisa, cioè riequilibrata, e aver dimostrato che la fame è tornata gigante: ci ha messo l’anima, il cuore e il ritmo nella città della musica grunge, ma dopo Seattle si giocherà a Los Angeles e allora è facile sognarla da cinema.

Il futuro di Lukaku

Domenica a Inglewood, a partire dalle 21, contro l’Iran andrà in scena la seconda della Coppa del Mondo del Belgio e della nuova vita di Romelu: dopo una stagione da incubo segnata dall’infortunio molto grave, dalla morte di suo padre e da 64 minuti appena collezionati con il Napoli, Big Rom è rifiorito. E la sensazione non è quella di un’apparizione all’improvviso: dietro c’è un percorso, c’è un lavoro fisico azzerato e rigenerato più volte, e poi l’orgoglio di un uomo che a 33 anni ha voglia di onorare il quarto Mondiale della carriera. Un appuntamento cruciale coinciso con un momento fondamentale della sua vita di calciatore: ogni partita è una nuova chance per confermare i progressi, migliorare le statistiche e riscrivere il futuro. Anche con il Napoli: Allegri lo ha sempre stimato, lo voleva già alla Juve, e ora se lo ritrova là, a un passo. Con un altro anno di contratto e una parabola da orientare: l’ingaggio è ricco, certo, e fino a un mesetto fa sembrava soltanto impossibile immaginare la terza stagione azzurra di Romelu. E invece, il Big ha trovato il Max. E tutto è tornato in ballo e possibile. Sia chiaro: di scritto non c’è nulla e il mercato non è ancora partito, ma la certezza è che Allegri lo ha visto segnare alla sua maniera contro la Croazia e poi graffiare anche l’Egitto. E ha sorriso.

Da Oscar

Nella sua nuova dimensione, a tratti un po’ stile Altafini, lui entra e segna. O fa segnare: è accaduto a Verona, nel giorno dell’unico gol della stagione, e poi contro croati ed egiziani. Romelu c’è e si vede. E s’è sentito a fine campionato: ha detto di non voler lasciare il Napoli, di amare squadra, città e tifosi, di avere gratitudine e passione. E anche questo avrà un peso nelle immancabili riflessioni collettive che verranno. Come la stima di Max. Ora, però, giocherà e inseguirà un gol che al Mondiale manca dal 23 giugno 2018. A Mosca contro la Tunisia: otto anni. Per la cronaca, allo stadio di Inglewood dovrebbe esserci anche De Laurentiis. Da spettatore. Notte da Oscar.