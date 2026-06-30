Allegri, un altro vincente

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Aggiungi un allenatore in panchina. Ed ecco Massimiliano Allegri, tredicesimo tecnico sulla panchina azzurra nei ventidue anni di De Laur
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