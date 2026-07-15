Napoli, scurdammoce ‘o passato

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Il bello di Allegri è che non ha smarrito la provincia che ha in sé. Al fondo, resta il talentuoso ragazzo scanzonato di Livorno e del gabbione. Si emoziona a vedere il teatro San Carlo tutto pieno solo per lui. Si commuove quando gli torna in mente la madre che non stava bene<
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