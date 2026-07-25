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Odissea fa il pienone a Dimaro

Odissea fa il pienone a Dimaro

Grande successo per la proiezione del film di Nolan in Piazza Madonna della Pace. Tutto esaurito con oltre settecento persone ad assistere al colossal del regista britannico. Presente la famiglia De Laurentiis: applausi per Aurelio
2 min
Napoli

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DIMARO - Ieri sera, con inizio alle 21.50 in Piazza Madonna della Pace, c'è stata la proiezione gratis del film "Odissea" di Sir Christopher Edward Nolan, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza statunitense. Pellicola con l'impronta di colossal della durata di quasi tre ore (2h e 53' senza intervallo) che ha tenuto incollati al maxischermo le oltre settecento persone presenti nella piazza principale di Dimaro. Ottima l'acustica sebbene all'aperto. Presenti all'evento diversi membri della famiglia De Laurentiis. Tributato un applauso ad Aurelio, presidente del Napoli in compagnia della moglie Jacqueline Baudit e della figlia Valentina. Tifosi azzurri la stragrande maggioranza degli spettatori, ma anche tanti abitanti di Dimaro-Folgarida catturati dall'ottimo film di Nolan che dal 16 luglio (con un giorno d'anticipo rispetto agli Stati Uniti) è nelle sale dei cinema italiani. In nove giorni "Odissea" ha già raggiunto un incasso complessivo di 20.192.422 euro con oltre 2,45 milioni di spettatori. Miglior incasso per un film nel mese di luglio. Un evento speciale che si è incastonato benissimo nel ritiro del Napoli in Val di Sole. Il film merita di essere visto. Nella foto in alto, Aurelio De Laurentiis e Jacqueline Baudit, qualche minuto prima dell'inizio di Odissea. 

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