Napoli, Gutierrez parte: 30 milioni da Leverkusen

Inviato a Castel di Sangro - Trenta e sto. Il Bayer Leverkusen è andato a vedere il rilancio del ds Manna e ha ritoccato la prima offerta da 25 milioni per Miguel Gutierrez portandola fino a 30: accettata. Il Napoli e i tedeschi, ora, stanno discutendo i dettagli necessari per poter decretare la chiusura definitiva della trattativa. A meno di clamorosi dietrofront, però, ci siamo. E così, nel momento in cui l'affare sarà ufficialmente fatto, Manna permetterà al club di realizzare una super plusvalenza in meno di dodici mesi e di ripartire sul mercato, ancora fortemente condizionato dalla legge "prima si cede-poi si compra": pagato al Girona 18 milioni più 2 di bonus neanche un anno fa e rivenduto a cifre che consentiranno di velocizzare la ripartenza e movimentare gli acquisti. L'adios improvviso di Guti dopo una stagione discreta, e alle porte di un'altra in cui avrebbe inseguito la consacrazione con Allegri, non lascerà scoperta la fascia sinistra, presidiata da Spinazzola e Olivera, e allo stesso tempo offrirà la chance di coprire in tempi più rapidi la voragine creata al centro dell'area dal lungo stop di Buongiorno. E in quest'ottica, accanto alla pista che porta al gigante francese Benoit Badiashile, da ieri messo ufficialmente on sale, sul mercato, anche da Xabi Alonso, riprende quota Federico Gatti. Cedibile come il collega dei Blues: la valutazione della Juventus si aggira tra i 15 e i 18 milioni.