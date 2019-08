Il rammarico di D'Aversa: "Potevamo pareggiarla, il loro gol da corner era evitabile"

PARMA - Amareggiato per il risultato, ma soddisfatto per la prestazione. Queste le contrastanti sensazioni di Roberto D'Aversa dopo la sconfitta del suo Parma con la Juventus: "Se consideriamo il secondo tempo il risultato è davvero un rammarico - ammette il tecnico gialloblù -. Ci è mancata un po' di cattiveria per portare a casa un pareggio. Ci sono però tanti aspetti positivi, abbiamo giocato alla pari contro la Juventus, ma resta un po' di delusione. Prestazione? Oggi la difesa ha fatto bene, Iacoponi è stato il migliore in campo. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, ma ci sta contro un giocatore veloce come Douglas Costa. A livello numerico ci manca qualcosa, ma tutti hanno fatto un'ottima gara. Bisogna migliorare nelle scelte, peccato aver preso gol da calcio d'angolo. Karamoh ha giocato poco? Deve essere contento di aver giocato, c'è chi non lo ha fatto. Per sostituire Kulusevski ho messo Siligardi, era il più simile a lui. Brugman? Ha fatto bene, ma può fare decisamente meglio. Gervinho? Niente di grave, sta bene" ha concluso D'Aversa.

PARMA-JUVENTUS 0-1: LA CRONACA

Ronaldo, fuorigioco millimetrico: il Var annulla il gol

PARMA-JUVENTUS 0-1: IL TABELLINO