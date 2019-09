Parma, D'Aversa: "Troppo passivi, per la salvezza serve un altro atteggiamento"

ROMA - "Sicuramente rispetto a domenica scorsa abbiamo fatto un passo indietro a livello di prestazione, anche se il risultato è stato lo stesso". Questa l'ammissione del tecnico del Parma Roberto D'Aversa dopo la sconfitta subìta in casa della Lazio: "Davanti avevamo una squadra forte - spiega a Sky -, nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione per far gol, poi nella ripresa siamo calati. Kulusevski? E' sempre stato uno dei migliori, anche Hernani ha qualità ma si deve ambientare nel campionato italiano. Ma una squadra che deve salvarsi deve avere un atteggiamento diverso da quello visto stasera. Bisogna lottare sempre fino all'ultimo minuto. Perchè sul 2-0 non abbiamo cambiato marcia? C'è stato un atteggiamento troppo passivo, tutti ci aspettavamo di alzare il baricentro ma la Lazio è stata brava a gestire il pallone. Poi, dopo il loro raddoppio, è venuta meno anche la convinzione" ha concluso D'Aversa.

LAZIO-PARMA 2-0: LA CRONACA