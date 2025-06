Il Parma ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico: si tratta di Carlos Cuesta , giovane allenatore spagnolo classe 1995, reduce da un'importante esperienza come assistente di Mikel Arteta all' Arsenal .

Parma, ufficiale l'arrivo di Cuesta

Qusto il comunicato: "Parma Calcio è lieto di annunciare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, Carlos Cuesta sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra Maschile. Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha siglato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva. Il Presidente Kyle J. Krause e tutta la famiglia Parma Calcio rivolgono a Carlos un caloroso benvenuto. La presentazione dell’allenatore è fissata per giovedì 26 giugno alle ore 15:00, nella sala stampa 'Gianfranco Bellè' dello stadio Ennio Tardini di Parma".

Per Cuesta è un ritorno in Italia

Cuesta, ex Juventus, considerato uno dei tecnici emergenti più promettenti del panorama europeo, avrà ora l’opportunità di guidare il Parma nel suo ritorno in Serie A, con l’obiettivo di consolidare la categoria e far crescere una squadra giovane e ambiziosa.