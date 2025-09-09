Parma, una visita speciale: Sensini presente all'ultimo allenamento

Una giornata ricca di storia per il Parma . Al Mutti Training Center di Collecchio, quartier generale del Parma, Roberto Nestor Sensini ha assistito alla seduta di allenamento guidata da mister Cuesta . Un ritorno, quello dell'argentino, che il gialloblù lo ha vestito dal '93 al '99 e quindi dal 2000 al 2002, dovuto alla ricorrenza del debutto in Serie A, avvenuto il 9 settembre del 1990 contro la Juventus.

"Il Parma nel cuore" la visita di Sensini

Sensini, come riportato dal Parma attraverso un comunicato ufficiale, ha guardato l'allenamento assieme al CEO del club Federico Cherubini. "Voglio mandare un forte abbraccio a tutta la tifoseria del Parma che ho nel cuore. Tanti anni ho vestito la maglia di questo bellissimo club. In questo centro d'allenamento vedo tanti cambiamenti, dimostra che il club sta crescendo. Un abbraccio e un bacio grande a tutti" ha aggiunto l'ex calciatore, oggi dirigente, sui social del club. Sensini con il Parma ha vinto due volte la Coppa UEFA, una volta la Supercoppa UEFA e due volte la Coppa Italia.