Parma, ottenuta la certificazione per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutto il mondo

Parma, ottenuta la Certificazione ISO 45001. Perrone: "Obiettivo molto importante"

Parma Calcio aggiunge un nuovo tassello al percorso di crescita intrapreso nell’ultimo anno. A sei mesi dall’ottenimento della Certificazione ISO 14001 legata all’ambiente, frutto del progetto Play Green, il Club ha raggiunto un altro riconoscimento di alto profilo: la Certificazione ISO 45001, standard fondamentale per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutto il mondo. Ancora una volta, come già accaduto per la ISO 14001, la regia del progetto è stata guidata, come per la Certificazione precedente, da Stefano Perrone, Chief Operations Officer.

"Parma Calcio ha raggiunto un nuovo obiettivo molto importante per quella che è tutta l'attività di miglioramento continua e costante, che la società si è imposta negli ultimi anni. Si tratta dell'ottenimento della Certificazione ISO 45001, uno standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, direi più di benessere sui luoghi di lavoro", spiega Perrone.

Il risultato rappresenta un passo avanti considerevole e posiziona il Club tra le realtà più avanzate del panorama calcistico europeo. Non a caso, come sottolinea il dirigente, Parma Calcio entra "fra le prime società in Europa ad avere una doppia certificazione ISO". La ISO 45001, però, non coincide con un punto d’arrivo, ma si tratta di un trampolino di lancio che guarda al futuro. "Questo è un momento di orgoglio per la società – conclude Perrone - ma non un arrivo. Le due certificazioni sono un punto di partenza, che ci sprona a fare sempre meglio verso quello che possiamo definire l'elemento essenziale dei modelli organizzativi: ovvero continuare a crescere provando a fare dei miglioramenti organizzativi interni per la società, che poi, trovano sempre, come è successo con la ISO 14001, con il progetto Play Green, quello che è un movimento verso l'esterno: portare verso gli stakeholder quelli che sono i modelli inseriti all'interno della nostra società. Per cui un altro ottimo risultato di tutta la società, di tutta l'azienda".

La ISO 45001 è concepita per introdurre un approccio più trasparente, sistemico e proattivo riguardo alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro. Il suo obiettivo è garantire condizioni ottimali per i lavoratori e costruire una cultura aziendale incentrata sul benessere delle persone. Questo approccio semplificato garantisce ambienti di lavoro più sicuri per i dipendenti e un successo a lungo termine per le organizzazioni di tutte le tipologie. È, inoltre, fondamentale per garantire una riduzione di incidenti, infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro. Questa certificazione, infatti, contribuisce a garantire che gli ambienti lavorativi siano sicuri e che i dipendenti siano protetti dagli effetti nocivi di condizioni non sicure. Inoltre, stabilendo regole chiare sui protocolli e sulle pratiche di sicurezza, la certificazione secondo la norma UNI ISO 45001 può anche contribuire a garantire il coinvolgimento dei lavoratori e a migliorare il morale sul posto di lavoro.