Suzuki torna a Parma: l'accoglienza della squadra

Zion Suzuki è di nuovo a Parma. Il portiere dei gialloblù è tornato in città dopo aver terminato la prima parte del percorso di riabilitazione in patria, in Giappone. Il giapponese si era operato a inizio novembre alla mano sinistra dopo un infortunio accusato nella partita contro il Milan. Da quel momento, Corvi e Rinaldi si sono alternati tra i pali senza far rimpiangere Suzuki: non a caso loro due sono stati i Man of the match delle ultime due partite del Parma in campionato. Ora però Suzuki è tornato nel centro sportivo e l'accoglienza dei compagni di squadra è stata speciale.