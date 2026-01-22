Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Suzuki torna a Parma: l'accoglienza della squadra

Dopo la prima parte di riabilitazione post-operazione in Giappone, il portiere dei gialloblù è tornato in città
Tagssuzukiparma
Parma

Tutte le notizie sulla squadra

Zion Suzuki è di nuovo a Parma. Il portiere dei gialloblù è tornato in città dopo aver terminato la prima parte del percorso di riabilitazione in patria, in Giappone. Il giapponese si era operato a inizio novembre alla mano sinistra dopo un infortunio accusato nella partita contro il Milan. Da quel momento, Corvi e Rinaldi si sono alternati tra i pali senza far rimpiangere Suzuki: non a caso loro due sono stati i Man of the match delle ultime due partite del Parma in campionato. Ora però Suzuki è tornato nel centro sportivo e l'accoglienza dei compagni di squadra è stata speciale

Suzuki di nuovo a Parma: gli abbracci con i compagni e la battuta del preparatore

Per documentarla, sui profili social del Parma ha pubblicato un video con scritto "Guardate chi è tornato". Il momento più speciale è quello con il preparatore dei portieri del Parma Nicola Pavarini: prima un bell'abbraccio, poi l'allenatore ironicamente gli dice "Fammi vedere quella mano lì". Poi gli abbracci con tutti i compagni che gli chiedono come sta e di come è andato il suo periodo in Giappone. Per rivederlo in campo bisognerà aspettare, i tempi di recupero non sono ancora noti, ma il primo passo verso il rientro è stato fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

