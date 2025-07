Buffon jr, figlio di Gigi e Alena Seredova, strega tutti con il Pisa: il racconto del super gol

MORGEX - Sombrero a scavalcare il diretto marcatore e poi conclusione al volo a battere il portiere. D’accordo che è calcio d’agosto e che dall’altra parte c’è una selezione di dilettanti valdostani, però il biglietto da visita con cui si presenta il 17enne Louis Thomas Buffon è di quelli che incuriosiscono. Mister Gilardino piazza il figlio d’arte (suo padre è Gigi Buffon ), e gioiellino della Primavera nerazzurra, al centro dell’attacco di un 3-4-2-1 che, almeno nel disegno tattico, ricalca l’assetto del Pisa targato Inzaghi. Alle sue spalle ci sono Moreo e Tramoni, mentre la mediana è composta da Tourè, Marin, Piccini e Giani. In porta c’è Semper e davanti a lui Calabresi, Caracciolo e il giovane talento belga Mbambi. Non ci sono Lind e Meister, e non gioca neppure Vural, il gioiellino turco (d’origine svedese), tutti e tre a riposo precauzionale. Così gli occhi dei tifosi sono rivolti soprattutto a Buffon junior e a Mbambi. Per entrambi più che buona la prima, con l’attaccante che firma il gol più bello della giornata e il difensore che si fa notare soprattutto per le sue proiezioni offensive. E’ calcio d’agosto e il Pisa s’impone per 7-0. Apre le marcature Touré (4’), raddoppia Tramoni su rigore (39’), poi Piccinini (39) e Buffon (42’). Nella ripresa, dopo la girandola delle sostituzioni vanno a segno anche Mlakar (1’st), Jevsenak (3’st) e Bonfanti (11’st).

Pisa, le strategie di mercato

A margine, però, tiene banco il mercato con mister Gilardino che prima ha tratteggiato in modo chiaro le strategie: «C’è un blocco di ragazzi con valori importanti che ha vinto il campionato in B e che vogliamo valorizzare, ma c’è bisogno di inserire anche calciatori che conoscano già la serie A» ha detto. Poi la conferma: «Anche per questo stiamo valutando la possibilità di arrivare ad elementi come Simeone e Zerbin». Il Pisa, insomma, rimane in pressing sul “Cholito”.Ma prova anche ad aprire un nuovo fronte con il Bologna per arrivare a Michael Aebischer (28), centrocampista della nazionale svizzera. Per ora è solo una richiesta d’informazioni. Nei prossimi giorni, però, potrebbe diventare qualcos’altro.