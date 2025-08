Troppo Bayer per il Pisa, toscani travolti a Leverkusen in amichevole

Test probante e di livello forse troppo alto per il Pisa di Gilardino , travolto a Leverkusen dal nuovo Bayer di Erik ten Hag per 3-0 in amichevole. Il tecnico dei toscani avrà comunque tratto indicazioni utili per la stagione dei neopromossi in Serie A e che di certo non dovranno misurare le proprie ambizioni con una formazione ormai abituata a competere con le nobili d'Europa.

Tutto nel primo tempo

Dal punto di vista del risultato, non c'è stata partita alla BayArena. Match risolto in poco più di un quarto d'ora, con le reti di Andrich al 4' e di Kofane al 17'. Al 45', poco prima della fine del primo tempo, arriva anche il tris di Palacios, che chiude la contesa. Discorso archiaviato all'intervallo e nonostante l'espulsione di Tapsoba al 54', che mette i toscani in superiorità numerica con oltre mezz'ora da giocare, il risultato non cambia.

Netta la sconfitta per la squadra di Gilardino, che si è comunque battuta contro un avversario di caratura nettamente superiore: indicazioni preziose per il tecnico e testa già al prossimo test in terra tedesca contro l'Augsburg.