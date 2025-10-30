C'è anche Buffon a vedere Pisa-Lazio, in tribuna per il figlio Louis Thomas

Prima volta alla Cetilar Arena per Gianluigi Buffon in occasione della sfida tra il Pisa e la Lazio , valida per la nona giornata di Serie A. Il motivo? Vedere il figlio .

Buffon a Pisa per vedere il figlio allo stadio

Louis Thomas Buffon, classe 2007, è infatti in panchina nelle fila della squadra toscana con cui ha già collezionato due presenze: una in campionato e una in Coppa Italia.

La particolare scelta del figlio di Buffon

Figlio di Gianluigi Buffon e Alena Seredova, Louis Thomas ha per il momento scelto di rappresentare la Repubblica Ceca, con cui ha già disputato alcuni match con la selezione Under 18.