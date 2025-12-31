Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 31 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Nzola torna a Pisa dopo la Coppa d'Africa: l'arma in più di Gilardino

Nzola torna a Pisa dopo la Coppa d'Africa: l'arma in più di Gilardino

Ha scontato i tre turni di squalifica e al Ferraris sarà a disposizione nello scontro salvezza contro il Genoa
Francesco Paletti
3 min
Pisa

Pisa

Tutte le notizie sulla squadra

Torna Nzola. Per il Pisa la buona notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri da Rabat, in Marocco, dove ieri si è giocata Tanzania-Tunisia chiusasi in parità (1-1).Giusto il risultato che serviva alla prima per qualificarsi agli ottavi di finale come una delle migliori terze, lasciando fuori proprio l’Angola dell’attaccante del Pisa. Conseguenza: Nzola nelle prossime ore salirà su un aereo per la città della Torre e sabato pomeriggio sarà sicuramente a disposizione di Gilardino nella sfida salvezza del “Ferraris” contro il Genoa dato che, nel frattempo, ha anche scontato i tre turni di squalificati rimediati per il calcione rifilato a Keita nel finale di Pisa-Parma. In occasione della delicatissima gara contro i rossoblù, dunque, il tecnico dei nerazzurri ritrova l’elemento di maggiore esperienza del reparto offensivo, oltreché il capocannoniere della matricola toscana insieme a Moreo (entrambi con tre reti). Un recupero non di poco conto per una squadra che, in attesa dei rinforzi di gennaio, continua a faticare enormemente nel trovare la via del gol. 

Pisa, tante buone notizie per Gilardino

E le buone notizie non finiscono qui perché è rientrata anche l’emergenza influenza, che aveva privato Gilardino di diversi elementi importanti contro la Juventus. In particolare tornano a disposizione il danese Meister e, soprattutto, Piccinini, la prima alternativa ad Akinsanmiro che, invece, resterà in Marocco impegnato con la Nigeria nella Coppa d’Africa. Stanno bene, e saranno a disposizione, comunque, anche Bonifazi e Buffon junior che contro i bianconeri erano scesi in campo benché influenzati. Resta ancora ai box, però, Cuadrado: per il colombiano, da un più di un mese alle prese con un fastidioso problema muscolare, i tempi di recupero si allungano ancora. Almeno di una decina di giorni. 

Pisa sul mercato: c'è un investimento per il futuro

Intanto continua a tener banco il mercato con l’ad Giovanni Corrado e il diesse Davide Vaira impegnati a rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. Quattro i movimenti in entrata previsti: due attaccanti, un esterno offensivo e una mezzala. Baldanzi (22) a parte, che però piace a mezza serie A, gli altri nomi sono top secret, gelosamente custoditi nei taccuini. Ma è probabile che l’attesa non sia lunghissima: la dirigenza toscana, infatti, ha l'esigenza di fare presto ed è possibile che almeno un annuncio arrivi già poco prima della sfida con il Como. Parallelamente, però, va avanti anche il lavoro degli scout del Pisa sui giovanissimi prospetti: il Pisa, infatti, è vicinissimo al 17enne Somfalvi, centrocampista ungherese della Puskas Akademia e dell’under 17 magiara. Un investimento per il futuro. 

Tutte le news di Pisa

