Il Pisa ha deciso: il sostituto di Gilardino sarà Hiljemark

PISA - La salvezza viene dal freddo? Il Pisa lo spera. Nella notte, dopo una giornata complicata, ha virato su Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Palermo e Genoa, oggi tecnico dell’Elfsborg, oggi in pausa in attesa che parta il nuovo campionato. Niente Marco Giampaolo . È saltata la trattativa con l’ex allenatore del Lecce, uno dei primi ad essere contattati dopo l’esonero di Alberto Gilardino , ufficializzato con un comunicato pubblicato ieri a notte fonda, ma già praticamente deciso subito dopo la sconfitta con il Sassuolo. Non sarà lui tecnico a cui la dirigenza nerazzurra chiederà l’impresa di provare a salvare la matricola toscana, ultima in classifica (insieme al Verona) e appena quattro punti raccolti nelle ultime 11 gare. Dopo una nottata e una mattinata di telefonate e contatti serrati, infatti, le parti hanno preferito lasciar perdere. Niente margini per trovare un accordo, anche se Giampaolo quest’estate era stato a lungo in ballottaggio per la panchina del Pisa, prima che la scelta ricadesse su Gilardino. Non sarà lui, dunque, a guidare i nerazzurri toscani. E non sarà nemmeno D’Aversa , ultima esperienza un anno fa sulla panchina dell’Empoli, che, contattato, avrebbe fatto sapere di non essere proprio interessato alla proposta. Nessun riscontro sugli altri nomi circolati nella giornata di ieri: con i vari Pecchia, Gotti, Ballardini e Mazzarri non ci sarebbero stati contatti almeno da quel poco che trapela dall’ambiente nerazzurro.

Ricerca a oltranza

Risultato: oggi Caracciolo e compagni ricominciano la preparazione in vista del delicatissimo scontro diretto di venerdì sera con il Verona, la sfida fra le due ultime della classe, che per entrambe mette in palio, probabilmente, le ultimissime chance di salvezza. E a guidare l’allenamento potrebbero trovare Matteo Innocenti, il bravo allenatore della Primavera. Il tutto, ovviamente, a meno di sorprese e novità arrivate nella notte. Perché è vero che, almeno fino alle 22 di ieri, il nome di un candidato sicuro alla guida dei nerazzurri toscani proprio non c’era e ogni decisione doveva ancora essere presa. Ma lo è altrettanto il fatto che l’ad Giovanni Corrado e il diesse Davide Vaira stavano continuando a trattare ad oltranza proprio con l’obiettivo di chiudere con il nuovo allenatore il prima possibile.

Doppio problema

Trovare la quadra, però, non è affatto semplice. Per almeno due motivi, fra loro potenzialmente in conflitto: alla salvezza il Pisa ci crede ancora e vorrebbe un tecnico che conosca molto bene le mille insidie della serie A e creda fermamente nelle possibilità di permanenza nel massimo campionato dei toscani. Ma trovare un allenatore disposto a prendere in mano una squadra ultima in classifica e con il mercato di gennaio pressoché chiuso non è affatto semplice. Al riguardo, è vero che la dirigenza nerazzurra avrebbe intenzione di fare almeno un altro paio di operazioni (un difensore e un esterno sinistro). Ma il più è già stato fatto con gli acquisti di Durosinmi, Bozinhov, Loyola e Stojilkovic. Tutti giocatori, però, presi per la “gestione Gilardino’’.