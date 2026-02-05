Pisa, Hiljemark si presenta: "Unico obiettivo salvezza"

A Pisa ha inizio l'era di Oscar Hiljemark in panchina. "Il suo entusiasmo è stata la motivazione principale. Ha visto la luce dove tutti vedevano il buio". Così il direttore generale Giovanni Corrado, in coro al direttore sportivo Davide Vaira, hanno presentato l'allenatore svedese in panchina. Classe 1992, ex giocatore di Palermo e Genoa, ha aggiunto: "Sono qui per fare un percorso, ma adesso abbiamo bisogno di punti ".

Hiljemark: "Qui per fare un percorso. Grande entusiasmo"

“Sono molto contento e orgoglioso di venire qua. Ho un grande entusiasmo Il mio unico obiettivo è salvarsi. Voglio fare una strada insieme, lavorare per tanti anni, ma ora c’è bisogno di punti". Così Hiljemark si è presentato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Verona. Lo svedese prende il posto di Gilardino, suo ex compagno al Palermo: "Non l’ho sentito ancora. Gila è una persona fantastica. Magari lo chiamerò nei prossimi giorni”. Sul primo impatto con la squadra: "E' buona, con giocatori forti. Lavora bene a tre in difesa, non cambierò. Il gruppo è fantastico. Abbiamo fatto tre giorni di lavoro. Ho voluto mandare un messaggio: dobbiamo essere una squadra, giocare insieme, fare il primo gol". Infine, sul perchè credere in lui: "So che ci sono dubbi, domande su di me. Io ho fatto un percorso in passato con il mio staff, allenando anche in Europa League. Da domani si vedrà la mia mano".