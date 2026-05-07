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giovedì 7 maggio 2026
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Pisa, la cultura della retrocessione

Destano interesse di Giovanni e Giuseppe Corrado, che ricordano come l'insuccesso sportivo faccia parte del gioco
Pippo Russo
1 min
TagsPisaCorradoretrocessione
Pisa

Pisa

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Normalizzare una retrocessione e ammortizzare il dramma sportivo con un’iniezione di malinconia. Destano interesse le parole che a Pisa sono state pronunciate in questi giorni da Giuseppe e Giovanni Corrado, rispettivamente presidente e direttore generale del club nerazzurro. Lo scorso venerdì,

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