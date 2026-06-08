Pisa, ufficiale l'esonero di Hiljemark: la nota del club

Il Pisa non ripartirà da Oscar Hiljemark. Ora è ufficiale l'esonero dell'allenatore svedese, arrivato per sostituire Alberto Gilardino lo scorso 3 febbraio. Il classe '92 non è riuscito a centrare l'obiettivo salvezza, chiudendo la stagione 2025/26 con l'amara retrocessione in Serie B, alla pari di Verona e Cremonese.