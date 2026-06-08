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Pisa, ufficiale l'esonero di Hiljemark: la nota del club

La società nerazzurra ha comunicato di aver sollevato lo svedese dall'incarico di allenatore della prima squadra
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TagshiljemarkPisaSerie B
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Il Pisa non ripartirà da Oscar Hiljemark. Ora è ufficiale l'esonero dell'allenatore svedese, arrivato per sostituire Alberto Gilardino lo scorso 3 febbraio. Il classe '92 non è riuscito a centrare l'obiettivo salvezza, chiudendo la stagione 2025/26 con l'amara retrocessione in Serie B, alla pari di Verona e Cremonese.

 

Pisa, ufficiale l'esonero di Hiljemark: la nota del club

Questa la nota ufficiale del Pisa, che ha annunciato così l'esonero di Oscar Hiljemark dopo la retrocessione in Serie B maturata al termine della stagione sportiva 2025/26: "Il Pisa Sporting Club - si legge - comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra. La Società ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo, per il percorso professionale condiviso, augurando loro il meglio per il proseguimento della carriera".

 

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