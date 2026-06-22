Bianco è il nuovo allenatore del Pisa: il comunicato del club

Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa . La notizia era nota da giorni, ma adesso è arrivata l'ufficialità in seguito all'annuncio del club nerazzurro, che ha deciso di ripartire dall'ex tecnico del Monza per ripartire dopo la retrocessione dell'ultima stagione. Bianco ha firmato un contratto fino al 2028, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

Bianco al Pisa: il comunicato del club

"Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare che da oggi Paolo Bianco è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra". Si apre così il comunicato del club nerazzurro con cui ha annunciato il nuovo allenatore. "La sua carriera da allenatore inizia subito dopo il ritiro dall’attività di calciatore, culminata a Sassuolo con la prima storica promozione in serie A degli emiliani. Dopo un breve periodo nel settore giovanile neroverde Paolo Bianco si fa subito notare in Serie C sulle panchine di Siracusa e Sicula Leonzio. Nel 2019 torna al Sassuolo entrando a far parte dello staff di Roberto De Zerbi che poi decide di seguire allo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022-23 il passaggio alla Juventus nello staff di Massimiliano Allegri, esperienza che precede di un anno il suo ritorno in panchina come Allenatore in 1 alla guida del Modena in Serie B. Nel febbraio 2025 l’approdo al Frosinone dove contribuisce ad una non facile salvezza in Cadetteria e quindi l’anno successivo il passaggio al Monza, squadra con cui conquista la promozione in Serie A. Adesso per lui l’avventura in Nerazzurro. In bocca al lupo e benvenuto sotto la Torre".

Quarta esperienza in Serie B per Bianco

Per Paolo Bianco quella al Pisa si tratta della quarta esperienza sulla panchina di una squadra di Serie B. La terza consecutiva su quella di una squadra retrocessa dalla A, dopo la salvezza ottenuta con il Frosinone, guidando la squadra ciociara nelle ultime dodici giornate, e la promozione ottenuta con il Monza. Venerdì è arrivata la risoluzione del contratto con il club brianzolo, quindi ora l'annuncio della sua nuova avventura.