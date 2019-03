«Monchi porta Under al Siviglia»

Ha lasciato la Roma per andare al Siviglia, ma sarebbe pronto a portare con sè anche alcuni giocatori. Ramon Monchi avrebbe stretto un accordo con il club giallorosso per acquistare Cengiz Under, l’attaccante che lui stesso due anni fa aveva fortemente voluto a Trigoria. A riferirlo è il portale turco sporundibi.com, che dà per fatto l’accordo tra Roma e Siviglia per il trasferimento del giocatore. Under già seguito da Arsenal, Tottenham, Bayern Monaco e Real Madrid sarebbe a un passo dal club andaluso.

