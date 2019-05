«Roma, attenta: l'Arsenal su Manolas»

ROMA - L'Arsenal è sulle tracce di Kostas Manolas. Il difensore greco è finito nei mirino dei Gunners che per la prossima stagione vogliono rinforzare la difesa e sostituire l'ex doriano Mustafi con un elemento di valido livello. La squadra londinese in Premier League ha incassato 50 gol, troppi per Unay Emery che avrebbe individuato nel difensore della Roma il giusto rinforzo. Secondo il Daily Express l'Arsenal dovrà offrire un super ingaggio al giocatore assistito da Mino Raiola per battere la concorrenza delle altre squadre ed assicurarsi il giocare.

ROMA-DE ROSSI, GELO SUL FUTURO