Totti e Cristiano Ronaldo insieme: i social in tilt

TORINO - Francesco Totti si rimette gli scarpini ai piedi. Basterebbe questa frase per mandare in estasi un intero popolo, quello giallorosso, ma più in generale tutti gli amanti di questo sport. Se poi si aggiunge che l'ex capitano della Roma avrà come partner d'attacco "un certo" Cristiano Ronaldo, allora è probabile che tutto il mondo del calcio andrebbe completamente in tilt. Totti non vestirà la maglia della Juventus, tantomeno l'Alieno abbraccerà la causa capitolina, ma è la nobile causa perseguita dalla Partita del Cuore ad unire due fantastici campioni, pronti a dare spettacolo, tanto in campo, quanto sui social, alla luce del fiume di "repost", "like" e commenti scatenati dalla foto condivisa sul proprio account Instagram dall'ex numero 10 giallorosso. che immortala i due fuoriclasse, con tanto di didascalia che non lascia spazio a dubbi: "Prima partita insieme".