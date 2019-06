Roma, Totti e il futuro: "A breve, nella giusta sede"

ROMA - Tante ipotesi sul domani di Francesco Totti, tanti rumors che stanno facendo tremare i tifosi della Roma. Il dirigente giallorosso aspetta il suo incarico da direttore tecnico: pur non avendo partecipato al meeting di Londra andato in scena ieri con Pallotta e Fonseca, il futuro di Totti non è stato ancora scritto.

“In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede…”, il tweet dell’ex capitano giallorosso, deciso a parlare in prima persona del prossimo ruolo che ricoprirà all’interno di Trigoria. Sempre che decida ancora di far parte del club giallorosso.