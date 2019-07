De Rossi al Boca Juniors: domani sera il volo per Buenos Aires

ROMA - I tifosi della Roma sono pronti a comprare la maglia numero 16 del Boca Juniors, la prossima squadra di Daniele De Rossi. È ormai tutto fatto tra il centrocampista ex Roma e il club argentino: l'ex capitano giallorosso firmerà un contratto fino a marzo 2020 e giocherà per i prossimi mesi nella Bombonera. Domani sera De Rossi partirà da Fiumicino alla volta di Buenos Aires dove arriverà nelle prime ore del mattino per incontrare la dirigenza del club e firmare il contratto. Il Boca sta già organizzando una grande festa per accoglierlo, e sta studiando l'apertura dello stadio per far vedere ai tifosi il suo primo allenamento. Sta per cominciare un nuovo capitolo della vita calcistica di Daniele De Rossi.