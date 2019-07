Roma-Gubbio 3-0: in gol Fazio, Antonucci e Pastore. Esordio per Diawara

ROMA - La preparazione stagionale della Roma prosegue con un’altra vittoria: la squadra di Fonseca ha superato 3-0 il Gubbio nel test a porte chiuse di Trigoria con i gol di Fazio, Antonucci e Pastore. Il difensore ha sbloccato di testa poco prima del quarto d’ora, il baby talento ha raddoppiato nella ripresa confermando un ottimo stato di forma dopo le reti nelle sfide precedenti e il Flaco ha sentenziato poco prima del recupero. Buon esordio per Diawara: l’ex centrocampista del Napoli ha giocato da titolare e si è reso pericoloso in più occasioni. Da segnalare anche la presenza di Edin Dzeko con la fascia di capitano e quella di Zaniolo dal 1’. Veretout e Pellegrini non sono stati a disposizione del tecnico portoghese: i due centrocampisti si sono allenati a parte anche nel pomeriggio.

ROMA-GUBBIO 3-0 (Fazio, Antonucci, Pastore)

Roma, debutta Diawara. Dzeko da capitano

93' FINISCE QUI - Tre gol per la Roma: Fazio, Antonucci e Pastore. Triplice fischio

89' PALO ANTONUCCI - L'autore del 2-0 scarta il portiere del Gubbio e lascia partire il destro che finisce sul palo esterno

87' GOL ROMA! - Il tris della Roma era solo questione di tempo: Pastore fa valere la propria tecnica battendo il portiere a tu per tu dopo il suggerimento di Under

81' ANTONUCCI - Spettacolo sull'asse Florenzi-Antonucci: l'attaccante riceve al centro ma il tiro non inquadra lo specchio della porta

75' TRAVERSA SCHICK - Assist di Nzonzi e mancino violentissimo di Schick: la palla si stampa sulla traversa

61' ALTRO CAMBIO - Entra Capradossi, esce l'autore dell'1-0 Federico Fazio

58' UNDER - Roma vicina al 3-0: azione insistita sulla destra di Florenzi, il pallone arriva a Under che viene murato dalla difesa del Gubbio

51' GOL ROMA! - Antonucci entra in area di rigore e con freddezza batte il portiere avversario per il raddoppio della Roma

50' OCCASIONE ROMA - Florenzi mette in mezzo un pallone interessantissimo ma Schick e Antonucci non riescono a trovare il tap-in

46' CAMBI ROMA - Secondo tempo al via: Fonseca cambia completamente squadra. Entrano Pau Lopez, Florenzi, Kolarov, Nzonzi, Pastore, Under, Antonucci, Kluivert e Schick

45'+2' FINE PRIMO TEMPO - Si chiude la prima frazione di gioco con la Roma in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Fazio su assist da calcio piazzato di Perotti: nel recupero altro tentativo di Diawara, sicuramente tra i migliori in campo

37' DIAWARA - Conclusione centrale dell'ex centrocampista del Napoli, nessun problema per Ravaglia

31' FUORI MANCINI - Fuori Mancini, dentro Juan Jesus. Cambio concordato con il tecnico Fonseca: il nuovo acquisto giallorosso non ha ancora molti minuti sulle gambe

30' ZANIOLO - Grande azione del talento azzurro che si smarca elegantemente da un avversario e lascia partire una buona conclusione dal limite dell'area

28' PEROTTI - L'argentino prova a sorprendere Ravaglia direttamente da calcio di punizione ma il portiere del Gubbio è sulla traiettoria

21' ANCORA DZEKO - Il bosniaco è in gran forma: altra conclusione velenosa che si alza di un soffio sopra la porta di Ravaglia

14' GOL ROMA! - Assist al bacio di Perotti su calcio piazzato e colpo di testa vincente di Fazio

11' DZEKO - L'attaccante a un passo dal gol: bolide da fuori area che termina di poco sopra la traversa

8' PERICOLO ROMA - Giallorossi vicini al vantaggio: il mancino di Spinazzola viene murato dalla difesa avversaria

2' ECCO DIAWARA - Il nuovo acquisto subito nel vivo del gioco con una conclusione dalla distanza

1' INIZIATA - Fischio d'inizio del direttore di gara, Zaniolo agisce da trequartista alle spalle del centravanti bosniaco

Riscaldamento completato, è tutto pronto per Roma-Gubbio: Edin Dzeko indosserà la fascia da capitano

Formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio, Spinazzola; Cristante, Diawara; Defrel, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca.

GUBBIO: Ravaglia, Filippini, Bacchetti, Konate, Tofanari, Sbaffo, Ricci, Malaccari, Tavernelli, Cesaretti, De Silvestro. All: Guidi.