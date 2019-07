La Roma vuole solo Higuain

ROMA - Paulo Fonseca ha un chiodo fisso: avere al centro dell’attacco giallorosso Gonzalo Higuain. Il tecnico lo ha ribadito in questi giorni a Petrachi, che non ha mai mollato la presa. Per Fonseca non esistono alternative, l’unica eccezione la farebbe per Icardi, se l’interista accettasse la soluzione giallorossa. Il tecnico non teme che il Pipita sia demotivato, è convinto di riuscire a farlo rendere al massimo e manca ancora più di un mese alla chiusura del mercato, la Roma ha argomenti covincenti da proporre all’argentino, potendo sfruttare l’alleanza con la Juve.

La posizione del club bianconero non è cambiata in questi giorni: prima del raduno ha comunicato al fratello Nicolas l’intenzione di cederlo. Higuain sta tentando il tutto per tutto per convincere Sarri, ma la società non rivedrà la sua posizione. Fonseca ha parlato con Higuain, gli ha spiegato di quanto lo consideri funzionale al progetto, il finalizzatore, con capacità tecniche indiscutibili, in una squadra che punta sulla qualità del gioco. Il centravanti ha molto mercato, la Roma non è l’unica società interessata. Ma le altre soluzioni che gli sono state prospettate, in particolare in Premier, non sono di prima fascia. La Juventus da qualche giorno ha dato il via libera al club giallorosso per parlare con Gonzalo, al quale sono state date anche garanzie di natura economica. L’accordo tra le due società è stato trovato da tempo, sulla base di un prestito oneroso a nove milioni e riscatto obbligatorio a ventisette.



