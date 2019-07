Diretta Roma-Ternana ore 18: dove vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - A Trigoria la Roma di Fonseca giocherà un'altra amichevole quest'oggi, questa volta contro la Ternana. Dopo la vittoria per 7-0 contro il Rieti in cui ha segnato una doppietta anche Patrik Schick, sarà la volta della squadra umbra che proverà a fermare la corsa dei giallorossi di Fonseca. Tante le novità di formazione previste per la Roma in questa seconda amichevole giornaliera che servirà a al nuovo tecnico per testare la squadra e provare qualche volto nuovo in vista dell'inizio della stagione, o almeno di test più probanti.

SEGUI ROMA-TERNANA IN DIRETTA TESTUALE SUL NOSTRO SITO

Diretta tv

Roma-Ternana è in programma oggi alle 18.00 al Campo Testaccio di Trigoria e sarà visibile in diretta su Roma Tv e in streaming sulla piattaforma SkyGo.

Probabile formazione Roma

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Under, Pastore, Perotti; Schick. ALL.: Fonseca.