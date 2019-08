Zappacosta sbarca a Fiumicino: "Roma è casa mia, felice di esser tornato"

ROMA - Settimo rinforzo della nuova Roma di Gianluca Petrachi e Paulo Fonseca. Questa sera alle 23.30 Davide Zappacosta è sbarcato a Fiumicino per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il terzino del Chelsea è uscito dal terminal dell'aeroporto sorridente e molto felice della sua nuova esperienza nella Capitale: "Sono molto emozionato per il ritorno in Italia, mi è mancata e sono contento di essere qui. Abito qui vicino, mi sento a casa. Conosco il direttore, so quanta passione ci mette. Conosco anche la piazza, so quanta passione ci mettono, è una squadra molto giovane e penso si possa fare molto bene".

Zappacosta sbarca a Roma

Domani mattina alle 8.30 si sottoporrà alle consuete visite mediche di idoneità sportiva. Una volta terminate, partirà da Villa Stuart per dirigersi a Trigoria e firmare il contratto di un anno. Arriva dal Chelsea con la formula del prestito secco, senza riscatto.