Spinazzola e il mese della verità: "Sette gare per capire il nostro futuro"

ROMA - Ventuno giorni di stop nel momento più importante della preparazione estiva, ma adesso Leonardo Spinazzola è pronto per entrare tra i convocati e dimostrare il suo valore ai suoi nuovi tifosi. La Roma da cinque giorni ha ritrovato il terzino sinistro ex Juventus, rientrato dopo l'infortunio al bicipite femorale sinistro che lo ha tenuto fuori dalle prime due giornate di campionato contro Genoa e Lazio. Spinazzola verrà convocato per la gara di domenica contro il Sassuolo, la prima delle tante gare che i giallorossi affronteranno tra campionato ed Europa League: "Sarà un mese importante e ci saranno sette gare - le sue parole al match program -. Sarà un mese che ci dirà cosa potremo fare durante la stagione. Se partiamo bene avremo una grande spinta. Sarà fondamentale per tutte e due le competizioni. Se facciamo dei buoni risultati in Europa League siamo già al 50% del girone”.

