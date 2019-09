Roma, Smalling: "Sulla strada giusta". Kluivert: "Vinciamo l'Europa League"

ROMA - La Roma espugna il Via del Mare di Lecce grazie alla rete di Edin Dzeko. Tre punti importanti per la squadra di Fonseca che può tirare un sospiro di sollievo dopo il ko casalingo contro l'Atalanta. Cresce la Roma, così come la fase difensiva con la coppia Smalling-Mancini che ha risposto presente con un'ottima prestazione. Il difensore centrale è intervenuto nel posto partita per commentare la vittoria contro la squadra salentina:“Nel primo tempo abbiamo giocato troppo lentamente, poi nella ripesa si sono aperti gli spazi ed eravamo disposti meglio, è così che dovremmo cominciare tutte le partite - le sue parole a Dazn -. Abbiamo grandi ambizioni e non possiamo permetterci di lasciare punti come con l’Atalanta. Oggi sono stati tre punti importanti. Più partite gioco e meglio mi sento, in questo modo posso trovare affinità e possiamo diventare più forti durante la stagione. Era importante anche oggi tenere la porta inviolata, anche perché abbiamo giocatori che fanno gol. Dobbiamo giocare così in tutta la stagione".

Novanta minuti anche per Justin Kluivert, uno degli uomini più utilizzati da Fonseca in questo inizio di stagione: "Sono felice di aver giocato cinque partite dall’inizio. Devo continuare così e penso che possiamo vincere più partite. Oggi è stata difficile ma è andata bene. Smalling? Ci sta aiutando molto, è forte e veloce. Sono felice che sia qui e che possa aiutare la squadra. Quest’anno è importante entrare in Champions. Io penso che possiamo vincere l’Europa League e darò tutto per quest’obiettivo".

