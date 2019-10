Roma, dossier infortuni: stravolta la media Uefa!

Aspettando di individuarne la causa, la Roma si sta tristemente abituando a soffrire i sintomi del male. I dodici infortuni già riscontrati in questo inizio di stagione, «una percentuale che continua ad essere anomala» l’ha definita l’ex medico sociale Colautti, stanno ripercorrendo il sentiero sinistro della scorsa stagione, quando il consuntivo inimmaginabile di 56 incidenti (di cui 44 muscolari) ha stravolto le medie europee.

Roma, quanti infortuni! Con Dzeko e Diawara sono 12 in stagione

Infortuni, lo studio Uefa: 35 di media l'anno, la Roma 56!

I report pubblicati dall’Uefa mostrano che, su un campione di 24 o 25 squadre impegnate in Champions League, il numero percentuale d’infortuni diviso per club non è aumentato tra un anno e l’altro: la media è di 35 a stagione. La Roma invece ha alzato spaventosamente il totale da una stagione all’altra passando proprio da 35 a 56. Da qui l’allarme rosso scattato a Boston, con Pallotta che ha deciso la rivoluzione interna affidando a Guido Fienga (in queste ore a rapporto dal patron negli Stati Uniti) la rigenerazione del prodotto attraverso nuove figure professionali.

Roma, una media per infortuni gravi che spaventa

(...) Nello studio Uefa la media degli infortuni considerati «gravi», quindi con prognosi superiori ai 28 giorni, delle squadre prese in esame nella scorsa stagione è stata di 11,2. In questo scorcio d’annata, la Roma ha già perso per più di quattro settimane Perotti, due volte Zappacosta, Ünder, Pellegrini più il giovane Bouah, che si è infortunato con la Primavera ma si è allenato a lungo con la prima squadra. Il totale fa 6, più della metà di quanto è lecito aspettarsi in una stagione intera.

Roma, i messaggi dal mondo del calcio per Lorenzo Pellegrini

Infortuni Roma, Petrachi: A Trigoria campi duri e sabbiosi, li stiamo rifacendo

La Roma sembra avere trovato uno dei problemi, come ha raccontato Petrachi dopo Roma-Cagliari: «I terreni a Trigoria sono sabbiosi e duri. Abbiamo rifatto un campo e presto ci dedicheremo a un altro. Speriamo che molti dei nostri guai dipendano dalle strutture» di cui in effetti diversi giocatori si sono lamentati l’anno scorso.

