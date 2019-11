ROMA - I social gli hanno già cucito addosso il soprannome: Air Jordan. Così chiamavano Michael, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi. E questo rende l’idea di come in poche settimane Veretout sia riuscito a sedurre i tifosi della Roma. La partita contro il Napoli, al di là del rigore decisivo per la vittoria, ha consegnato al campionato di Serie A un nuovo personaggio.