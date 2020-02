Fonseca: "Sono io il responsabile, ma la Roma può superare questo momento"

ROMA - "Devo dire che la squadra ha accusato molto la sconfitta col Sassuolo, oggi abbiamo fatto una partita tranquilla, con poca sicurezza difensiva e dopo che abbiamo preso il secondo gol, la squadra ha accusato il colpo. Abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo, ma dopo l'espulsione è stato difficile. In questo momento il problema è emozionale e difensivamente sbagliamo molto". Paulo Fonseca, tecnico della Roma, analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta interna col Bologna: "Io so che non è un momento facile dopo due sconfitte, ma io sono il responsabile e devo pensare che possiamo cambiare e migliorare. In questo momento serve equilibrio. Questa squadra ha fatto molte cose buone in questa stagione, penso che devo lavorare nella testa dei giocatori e fargli capire che possiamo fare meglio di così. Si può perdere o vincere, ma bisogna avere coraggio di giocare, non avere paura, oggi non ho visto tranquillità. C'è solo da pensare su come superare questo momento".

Prosegue il tecnico della Roma: "Quando la squadra lascia campo all'avversario, è tutto un problema, perché non si pressa bene, non si risale bene. I gol che abbiamo preso oggi sono uguali a quelli di Sassuolo e sono situazioni in cui, individualmente, si può fare molto meglio. Non mi piace parlare degli errori individuali, perché sono io il responsabile di tutto, ma se vediamo il gol che abbiamo preso nella scorsa partita è una situazione di uno contro uno, con l'avversario che tira in porta indisturbato. Non è un dramma ed essendo negativi non si migliorano le cose, dobbiamo avere coraggio e voglia. Calo fisico? Non sono d'accordo, quando una squadra non sta bene fisicamente, non reagisce. Io invece ho visto reazione sia col Sassuolo, che oggi, dato che abbiamo chiuso in forcing con importanti occasioni da gol".