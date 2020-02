Caniggia duro su De Rossi: "Al Boca in vacanza, aveva già smesso di giocare"

ROMA - Due anni alla Roma, tre al Boca Juniors. Claudio Caniggia ha lasciato il segno soprattutto nella sua esperienza in Argentina con la maglia degli xeneizes, con la quale ha realizzato 32 gol in 74 presenze. L'ex attaccante ha commentato senza filtri l’esperienza di De Rossi al Boca Juniors: “De Rossi è venuto in Argentina in vacanza - le sue parole alla tv argentina Channel 26 -. Ovviamente si era già ritirato dopo l’addio alla Roma. Il suo intento era di giocare ancora per un po’, ma non ha potuto a causa dei problemi fisici. Giocare al Boca non è facile. Si è infortunato, è ritornato ma se non sei un giocatore con dieci anni in meno il rientro si complica. Non giochi più soltanto per la nomina che ti porti dietro. Ecco perché penso che si sia ritirato dopo la Roma“.

