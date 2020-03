Fonseca compie 47 anni: dalla Roma ai tifosi, ecco gli auguri al tecnico

ROMA - "Ti abbiamo visto felice, arrabbiato, triste e contento, ma sempre con la voglia di lottare per la Roma. Grazie mister e buon compleanno!". Questo è solo uno dei tanti messaggi di affetto e di auguri al tecnico della Roma Paulo Fonseca che quest'oggi spegne 47 candeline. I tifosi dalle prime ore della mattina hanno 'chiocciolato' sui social l'allenatore della Roma per augurargli un buon compleanno: "Mister, oggi goditi la giornata con la famiglia. Tanto domenica non si gioca...", "Tanti auguri Fonseca, grazie per la grinta che metti ogni giorno per la nostra squadra!", "Cento di questi giorni mister, speriamo tu possa restare a lungo qui con noi!". Oltre ai messaggi dei tifosi, sui social sono arrivati anche gli auguri da parte della Uefa e della Roma, seguiti da un video dei suoi momenti migliori in questi sei mesi alla guida del club giallorosso. Questa mattina Fonseca festeggerà insieme alla squadra e allo staff: alle 11 è infatti in programma l'allenamento odierno.

Roma, il piano De Rossi: a Trigoria a settembre