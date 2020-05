Bonaventura e Kean, le mosse di Petrachi per la Roma

ROMA - Jack Bonaventura strizza l’occhio alla Roma. Il milanista è un jolly last minute che può giocare in più ruoli. Non rinnoverà il contratto con il Milan, Petrachi continua a trattare con Raiola, l’agente che lo ha proposto già qualche mese fa. Uno dei procuratori più influenti del mercato è passato disinvoltamente da Monchi a Petrachi, favorendo spesso la Roma in alcune operazioni. Ci sono molti giocatori della scuderia di Raiola che interessano a Trigoria. Il legame dell’ex ristoratore di Angri con il club giallorosso è forte. In passato ha portato tanti giocatori, Manolas, Emanuelson, Kluivert e Mkhitaryan, solo per citare gli ultimi. Bonaventura rappresenta l’usato sicuro. A trent’anni il centrocampista vuole cambiare aria anche perché tra infortuni e scelte tecniche in rossonero ha giocato poco. La concorrenza è alta, su Bonaventura si sono mossi anche Fiorentina, Napoli, Torino e Lazio, ma il giocatore avrebbe confidato ad alcuni compagni la sua preferenza per la Roma. Per superare la concorrenza servono un ingaggio da due milioni a stagione e la garanzia di mettere insieme numerose presenze nella rotazione tra centrocampo e attacco.

Roma, Pau Lopez fuori per tre settimane

Roma, con le 5 sostituzioni sei più forte: ecco come può cambiare la squadra

Attaccanti

Raiola si occupa anche di Moise Kean. Venti anni, un caratterino non proprio tranquillo, all’Everton non ha sfondato. E’ in cerca di rilancio in Italia. L’amicizia con Zaniolo può aiutare nella trattativa. [...]

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio