Totti, ecco il nuovo ufficio. Ilary gelosa: "Ma la segretaria non era anziana?"

ROMA - Un locale grande, elegante, e dal design moderno. Il nuovo ufficio di Francesco Totti è pronto per ripartire dopo l'emergenza Coronavirus, e attivarsi per cercare nuovi talenti in giro per il mondo. Le due società di consulenza e assistenza fondate dall’ex capitano, la CT10 e la IT Scouting sono in un ufficio all'Eur dalla vista mozzafiato, visitato oggi dalla moglie Ilary Blasi.

Solo che al suo arrivo si è ritrovata di fronte una segretaria... Troppo giovane. “Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana...". L'imbarazzo della segretaria è stato rotto dalle risate della presentatrice che ovviamente - telefono alla mano - stava scherzando. "È anziana", ha risposto Totti con una battuta, mentre teneva in braccio la bellissima Isabel.