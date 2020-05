Urzi, messaggio a Roma, Inter e Fiorentina: "Sarebbe bello giocare in Italia"

ROMA - "La Roma e molte squadre italiane mi hanno cercato". La conferma dell'interessamento della Serie A su Augustin Urzi era arrivata qualche settimana fa dallo stesso ragazzo, che ieri ha addirittura lanciato un segnale importante al calcio italiano in ottica mercato estivo: "Mi piacerebbe giocare in Italia. Ho saputo dell’interesse di Fiorentina, Roma e Inter, a chi non piacerebbe giocare in grandi squadre? Attualmente però al Banfield sono a mio agio e sono tranquillo. Mi piace molto il calcio inglese ma anche negli USA si sta creando un campionato competitivo che è ideale per il mio stile di gioco. Vedremo. Mi piacerebbe giocare con la nazionale dell’Argentina e mi auguro di vincere qualcosa al Banfield".

Augustin Urzi è un esterno offensivo (può giocare su entrambe le fasce) di diciannove anni, hja brillato nello scorso MondialeUnder 20 attirando l'attenzione di molti club europei, pronti ad esercitare la clausola rescissoria di venti milioni che ha il giocatore. Petrachi da mesi segue il giocatore, convinto possa rivelarsi uno dei crack della prossima stagione.