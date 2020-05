Fonseca si gode la Roma: "Ripartiti con la motivazione di vincere per i tifosi"

ROMA - Il ritorno a Trigoria, gli allenamenti di squadra e preso anche la ripresa della stagione. Paulo Fonseca è soddisfatto per il ritorno alla semi normalità e di riprendere il lavoro al Fulvio Bernardini con i suoi giocatori. Il tecnico ha postato sui propri profili social un messaggio per esprire le proprie sensazioni per i primi giorni di sedute collettive: "Che emozione riavere i miei ragazzi tutti insieme: siamo ripartiti con la stessa motivazione per lavorare, giocare e vincere per tutti i nostri tifosi”.

