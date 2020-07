Roma, altro striscione contro Pallotta: “Le vite giallorosse contano”

ROMA - Non si ferma la contestazione dei tifosi della Roma contro il presidente James Pallotta. Dopo i volantini sparsi prima a New York poi nella capitale e gli striscioni apparsi davanti a Trigoria e l'ufficio giallorosso a viale Tolstoj, ecco che questa sera apparire un nuovo messaggio rivolto all'americano: “Yellow-red lives matter. Pallotta go home!”, il messaggio del gruppo Fedayn a piazza Mancini, nei pressi dello Stadio Olimpico. “Le vite giallorosse contano, Pallotta vai a casa”: Un messaggio che nella forma prende spunto dallo slogan che in queste ultime settimane è stato un vero e proprio inno, quel ‘Black Lives Matter’ che ha fatto seguito all’uccisione di George Floyd.

