Roma, l’agente di Ünder: “C'è il Napoli e un'altra big europea”

ROMA - Ieri Cengiz Under ha giocato la sua prima partita da titolare alla ripresa della stagione. Quarantacinque minuti che non hanno inciso in positivo nella dura sconfitta della Roma contro l'Udinese. Il ragazzo è sul mercato, il Napoli sta insistendo per portarlo alla corte di Gattuso e ha offerto al club giallorosso circa 31 milioni di euro. Sul futuro dell'esterno turco ha parlato Misrad Turkan, stretto collaboratore di Fali Ramadani, che cura gli interessi del giocatore. Queste le sue parole a ntvspor.net: “Su Cengiz non c’è solo il Napoli. Non posso fare nomi, ma attualmente su di lui c’è il pressing di un importantissimo club europeo. L’unico obiettivo del ragazzo però, al momento, è quello di concentrarsi ad aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi per queste ultime partite della stagione. Poi penseremo a prendere la strada migliore per lui“.

