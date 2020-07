Roma, ecco il video che sta facendo infuriare i tifosi: “Svogliati anche alla stazione”

ROMA - La Roma poco dopo le 12 è arrivata alla stazione di Afragola dove è salita sul pullman per raggiungere l'albergo che ospiterà la squadra fino a questa sera. Alle 21.45 si giocherà al San Paolo la gara contro il Napoli, ma i tifosi non sono ottimisti e i primi video dei giallorossi in Campania non hanno fatto una buona impressione al popolo giallorosso. Il club ha infatti pubblicato l'arrivo della squadra alla stazione, inquadrando Cristante, Pau Lopez, Fazio, Pastore e Under diretti verso l'uscita con una camminata lenta e "poco motivata". "Hanno una voglia...", ha scritto Roberto sotto al video pubblicato. Poi tanti altri commenti a criticare l'andatura dei giocatori: "Che motivazione ragazzi", "Li vedo belli carichi e grintosi...", "Vanno lenti pure sulla banchina", "Noto una bella allegria. Mi vado a giocare il 4 a 1 per il Napoli", "Contenti e con la voglia giusta". Insomma, i primi passi verso Napoli non sono piaciuti ai tifosi.

Diretta Napoli-Roma ore 21.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming