Caso Zaniolo, l'agente vuole chiarimenti e incontra la Roma

ROMA - Ieri sera Nicolò Zaniolo ha assistito alla gara contro l'Inter dalla tribuna per il problemino avuto al polpaccio nell'allenamento di venerdì scorso. Continua a far rumore però la polemica che lo ha coinvolto al termine del match contro il Verona, quando sia Mancini sia Fonseca lo avevano ripreso pubblicamente per non aver aiutato la squadra in fase difensiva. Novità importanti sulla situazione sono attese in settimana: Claudio Vigorelli, agente del ragazzo, arriverà nei prossimi giorni a Roma per avere un confronto con la società su quanto accaduto. Il procuratore del 22 giallorosso chiederà garanzie e tutele ulteriori per il futuro del suo assistito, per spegnere i malumori e proseguire la stagione con serenità.

